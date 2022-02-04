油旺地區研究　擬地積比轉移　重建八文樓

繼觀塘市中心重建之後，市區重建局另一大型重建項目油麻地及旺角即將推行，預料會率先推行佐敦「八文樓」項目。以地積比轉移方式落實重建，增加單位數目3214個，令項目變得可行。

市建局行政總監韋志成接受訪問時稱，油麻地及旺角地區研究多年，去年終於與政府達成共識，雙方同意要拆牆鬆綁，盡快起步，執行細節則有待與政府進一步商討。他坦言：「油旺有3000多幢舊樓，單靠市建局，無可能完成任務。」

韋志成指出，以「八文樓」為例，現有單位3286個，因當年地積比率高達17.6，但受當前地積比率為9所限，重建反而要減少1000個單位，而且需要動用600多億元，但市建局只得500多億元，根本不可行。於是提出地積比轉移方式，即是把附近未用盡的地積比，轉移到「接收地盤」，令比率提升到14.7，提供6500個單位。他指建築物變高，但地面可以提供公共休憩空間。

市建局在油旺地區研究提出5個「發展節點」，除了「八文樓」，另外4個都會成為「接收地盤」以地積比轉移方式重建發展，分別是水渠道、亞皆老街、旺角街市、果欄。韋志成又說，舊區更新無可避免「落釘」的問題，今次油旺研究公開透明各「發展節點」，即使有人「落釘」，市建局都要去做。

除此之外，市建局又提出放寬彌敦道兩旁商業樓宇地積比，由12去到15，提供誘因吸引發展商重建。他指將由政府修改分區計劃大綱圖，最先可以落實。另一招是整合街區，油旺有44%面積是道路，透過封閉道路，改作行人路或休憩用地，便可以分配樓面面積給各地塊。

而油旺研究有正、負、零方案，市建局最終採用正方案，增加發展密度，被質疑與政府2030+規劃擬降低密度，背道而馳。韋志成解釋：「香港面對無錢無地，要啟動重建，先要採用正方案，到有財政儲備、土地儲備之後，才可以採用零，甚至負方案，接近2030+願景。」