油旺居民訴求原區安置　促當局增加透明度

油旺研究討論多年終有眉目，多位街坊形容舊區老化，為配合時代發展，市區更新無可厚非。惟他們異口同聲指對研究方案毫不知情，批評市區重建局「離地」及疏於向居民交代方案細節，漠視基層聲音。有區議員強調居民訴求為原區安置，促局方增加透明度及制定妥善安置政策。

油麻地果欄及「八文樓」為發展節點之一。居於果欄一街之隔的何太說，果欄特色為晚上非常嘈吵，至天光時分叫賣聲仍此起彼落，故至今仍相當不適應。她續指所居大樓樓齡近60年，亦存不少衞生隱患，如天井有眾多垃圾，故渴望重建多時，認爲可改善舊區環境。

然而，作為油麻地「地頭蛇」的她憂慮重建後，未能原區安置，不但脫離原有的鄰舍舒適圈，賠償金額亦難以於原區購買同等呎數的單位。

同樣紮根油麻地逾20年的街坊梁生對油旺重建方案一無所知。目前租住油麻地舊樓分間單位的他，形容自己作爲蟻民，無力改變當局決定，但直言小市民亦具知情權，批評當局宣傳力度不足，未有落區諮詢基層，感到心淡。他認爲當局應妥善安置受影響居民，「最緊要令大家有屋住，令我哋有瓦遮頭。」另一劏房戶吳生則批評市建局沒有進行洗樓式宣傳，剝奪大眾知情權。

至於居於「八文樓」文苑樓的溫太亦對重建方案感陌生，她指唯一考慮為原區安置，附近有街市，非常方便，不會考慮搬遷至其他區居住。油尖旺區議會副主席朱子洛亦指油旺建築密度非常高，原則上同意重建，但認爲安置為最大考慮，促市建局安置時需顧及原有鄰里關係。

另一區議員何富榮說，當區有不少50年或以上舊樓，出現滲水等問題，明白問題難以短期內解決，故支持重建，但強調要有多項選擇予居民。有份進行項目研究的研究員周健朗炮轟，市建局的正負零方案為數字遊戲，認爲重建如同趕走基層，變相增加士紳化，同時方案將增加建築密度，認爲該局披露資訊非常有限，難以説服市民及各持分者支持方案。