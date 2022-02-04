政府擴大特別上班措施　聶德權籲私企安排員工在家工作

政府今日(4日)起擴大特別上班安排，除了緊急服務及抗疫部門，其他政府僱員盡量留家工作。公務員事務局局長聶德權今出席電台節目時表示，現時疫情非常嚴峻，社區要進一步大幅減低人流、減少社交接觸，以遏制疫情，希望當局的措施能釋放強烈訊息，呼籲私營企業跟隨，盡量安排員工在家工作。

聶德權表示，疫情有惡化趨勢，個案數字急速上升，本港正同時面對Delta及Omicron的侵襲，其中Omicron病毒傳播快，現時逾百宗源頭不明個案，反映傳播鏈至少有百多二百條，個案追蹤速度已追不上傳播速度。他認為，即使政府已實施多項防疫措施，並已作出呼籲，但仍有市民參與跨家庭聚會，故農曆新年假期後確診個案仍會上升。

然而並非所有政府僱員，都可以在家中好像辦公室工作一樣，聶德權指根據過去經驗，即使實施在家工作，仍有60至70%政府僱員需要在處所或外勤工作，相信今次幅度也差不多。他又提到，政府將暫停提供非緊急或非必要服務，公共服務或受影響並引起不便，希望市民諒解。