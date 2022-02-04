去年外貿總額創歷史新高　邱騰華認為香港吸引力未減

本港去年外貿總額創歷史新高，年內有10萬億港元貨值貨物進出香港，較2018年高近16%。商務及經濟發展局局長邱騰華今(4日)指出，去年受疫情、中美關係緊張等問題夾擊，多個行業受挫，但本港經貿仍有所增長，反映香港能在改變的環境中把握有利因素。邱又提到，為進一步拓展經貿，本港正積極爭取加入全球最大經貿協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)。

去年母公司在海外及內地的駐港公司數目同樣創新高，達9,049間，邱認為數字證明本港吸引力不減。被問及美國公司駐港總部為18年來最少，邱騰華則指疫情下企業按自身情況作人手調配，或轉為電子商貿、遙距工作，相關數字亦有可能受地緣政治影響，因中美仍互相實行懲罰性關稅，必然影響兩地貿易，並強調歡迎任何人來港經商，並沒有設限。

邱騰華又預期，RCEP的15個成員國將成為未來10至20年間增長最快經濟體，香港身處當中最有利位置，政府正努力爭取及早加入，RCEP將會於全面實施後18個月增加新成員，相信香港會獲首先考慮。他相信加入RCEP後，有助香港進一步開拓市場。

至於港府對疫情「清零」的態度令外界擔心，外資會因而對來港經商卻步，邱認為每個國家有不同措施，但目的同樣是想保障市民健康，會繼續與商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策。談及旅遊業受重創，邱騰華指不少旅遊代理已轉型，如舉辦優質本地遊等，形容本地遊的內容擴闊，大大增強吸引力。