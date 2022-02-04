簡化發展管制程序3月底交立法會　年底交代降低強拍門檻意向

本港房屋問題一直是社會上重中之重的議題。發展局局長黃偉綸日前表示，為加快發展程序，預告多次的簡化發展管制程序將會於3月底提交草案予立法會，另外又會於今年年底交代降低強拍門檻的意向，加快市區重建。黃又指，對於下年度能達至供應1.29萬伙的私樓單位目標有信心。

為加快發展流程，港府早前已多次提及到將會簡化城規程序，而黃偉綸日前則表示，將會於3月底提交簡化發展管制程序的草案至立法會，當中包括修改城規條例及土地收回條例等，他強調簡化只涉及重複的程序，不會影響規劃質素，政府亦有信心可應對未來或會出現的法律挑戰。為加快舊區重建，政府會於今年年底交代降低強拍門檻的意向，在加快重建速度時亦會平衡業主與住戶的權益，惟目前仍未有具體方案。

至於今個財政年度私人住宅供應量超過2萬伙，遠超《長遠房屋策略》中每年1.29萬伙的目標約55%。而在2022至2023年度的賣地計劃，將會在本月底財政預算案發表後公布。黃稱，下年度政府賣地供應將超過今年的3千多伙，加上現時亦有商討部分較大型的重建項目，有信心下年度也可成功達至1.29萬伙的目標。

政府去年底公布第4季度賣地計劃時，首次推售屯門住宅地時加入限呎要求，當中要求單位不可少於280呎的面積限制。黃稱措施推出後市場反應正面，未來賣地時將繼續推行。對於會否限定地區推行條款，黃補充指，除非地皮限制只能建280呎以下的單位，否則只要可建單位類型能夠配合的土地都會考慮。