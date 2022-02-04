沙田現源頭不明個案多處強檢　檢測中心逾百人排隊

沙田區錄得多宗源頭不明的確診個案，加上有污水樣本驗出病毒，政府將區內多座大廈及商場，納入強制檢測公告。東網記者今(4日)到該區視察，發現在場逾百名市民正輪候檢測，出現長長人龍，輪候人士之間多沒有保持1.5米距離。有市民形容港府的安排麻煩，批評檢測中心的輪候時間過長。

在沙田瀝源社區會堂，今早約10時有逾百名市民排隊，居民唐先生指，由排隊至完成採樣約用了半小時，尚算順利，但要做多幾次檢測，「實有些麻煩」。他又擔心現時疫情爆發，今年新年沒有到處拜年。

李小姐從事飲食業，在沙田區工作，並住在秦石邨，雖未有收到強制檢測通知，但得悉該區的污水對新冠病毒呈陽性反應，自己亦甚擔心。李小姐打算每日皆做檢測，但批評檢測的排隊時間甚久。

沙田區議員衛慶祥在電台節目表示，是次強檢公告牽涉範圍大，共有4個屋苑、21幢大廈，亦包括在區內工作或曾到訪的人士，不少居民感到徬徨，擔心趕不及檢測，昨日居民大約要排1至1.5小時才能完成採樣，直至晚上近8時，輪候時間才縮短至約15分鐘。

衛又提到，有居民反映部分行動不便的長者，不適宜在有雨和寒冷天氣下，長時間在戶外排隊。當局最終在昨晚，於沙田新城市廣場外的「百步梯」附近，加開臨時檢測站，連續3日為市民提供採樣服務，衛慶祥相信此舉可有助疏導人流，令居民安心。