大埔昌運中心3廈完成強檢　發現5人染疫　大興邨興平樓未解封

政府昨晚（3日）7時起圍封大埔安慈路4號昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣進行強制檢測，至今晨(4日)10時15分才完成檢測行動，政府表示，期間約1,200名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗初步確診個案和1宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約600戶，當中約100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，屯門大方街4號大興邨興平樓自昨晚7時30分起亦被圍封強檢，原本的目標是今早（4日）約7時完成行動，但至今仍未解封。據悉，今早約9時30分，部分居民持沒有確診結果到樓下等候解封和要求離開外出，但被拒絕。而有穿着防護衣的工作人員以揚聲器在場廣播，指大廈發現很多宗確診個案，呼籲居民盡快返回單位，不要在樓下逗留，避免交叉感染。

有該樓的居民表示，早在上午7時半已有工作人員在走廊呼籲居民繼續留在單位內。興平樓早前出現6宗個案，涉及3個不同樓層的21室單位，1至29樓的20和21室住戶，已撤離檢疫。