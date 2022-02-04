參與「光復屯門」非法集結　19歲大專男生判處更生中心令

2019年9月21日有人發起「光復屯門公園」示威活動，一名大專男生當日在屯門鄉事會路參與非法集結，身穿黑衣及穿戴防護裝備，與警方防線對峙。他早前承認一項參與非法集結罪，今(4日)在屯門裁判法院被判處更生中心令。裁判官施祖堯判刑時指，接納被告沒有攜同攻擊性武器，但現場集結人士使用雷射筆照射防線，被告在警方多次警告後仍沒有離開，等同支持及鼓勵現場人士行為，考慮到案件非最嚴重者，更生中心有助被告奉公守法。

現時報稱無業的19歲被告唐綽謙，被控於2019年9月21日在屯門杯渡路與鄉事會路交界，連同其他身份不詳人士參與非法集結。

裁判官施祖堯判刑時，提到案發於示威運動高峰期，現場的集結持續擾亂公眾秩序，增加暴力衝突出現的風險，而且有人叫囂及照射雷射筆，反映部分人情緒高漲，可能造成漣漪效應。施官指，考慮到辯方求情及早前索取的報告，接納被告當時並未持有攻擊性武器，案件並非最嚴重一類，被告自小有學習困難，曾有自殘經驗及患有心臟問題，報告指更生中心可糾正被告違法行為，有助被告奉公守法。施官遂接納報告建議，判處被告更生中心令。

案情指案發當日下午，有人在屯門遊行示威，路線由新和里遊樂場至屯門政府合署，該遊行獲警方發出不反對通知書。惟遊行開始後，有人離開原定路線，其後約200人在杯渡路與屯門鄉事會路交界集結。警方到場設立防線，集結人士則向警方叫囂及用雷射筆發射強光。本案被告當時身處人群前方，全身穿黑色衣物，並佩戴防毒面罩和護膝。警方多次舉旗及發出警告，惟現場集結群眾沒有散去，警方其後推進防線，人群逃向皇珠路。被告其後在錦薈坊附近被截停及制服。他在警誡下保持緘默。

案件編號：TMCC2251/2021