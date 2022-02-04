理大外管六角匙鎅刀　侍應罪成判監7個月

2019年11月理工大學一帶發生衝突。一名侍應被指在附近紅磡港鐵站天橋管有六角匙、鎅刀、剪刀及屬於他人的射箭總會會員卡等，被控1項管有適合作非法用途的工具及2項盜竊罪。他否認控罪，經審訊後被裁定全部控罪罪名成立，今(4日)在九龍城法院被判入獄7個月。裁判官梁雅忻指，被告偷取他人會員卡來出入理大，而理大衝突牽涉嚴重暴力，認為判刑須具阻嚇性。

27歲被告劉思衛，被控於2019年11月18日，在紅磡火車站天橋上近A1出口，管有1套六角匙、4把剪刀及1把鎅刀。他另被控在2019年11月12日至18日期間，在理工大學內偷竊2張香港射箭總會的會員卡。

裁判官判刑時指，雖然案中會員卡並非貴重物品，但卡上載有他人的照片和個人資料，被告為了進出理大而盜取他人身份，故不能如普通盜竊案般，以物品的金錢價值來衡量刑責輕重，就2項盜竊罪判他監禁2個月。至於管有適合作非法用途的工具罪方面，考慮到理大當日狀況的嚴重性，判他入獄6個月，並下令與盜竊罪中的1個月刑期分期執行，總刑期7個月。

案情指，當日凌晨，被告在理大蒙民偉樓地下欄杆爬出，警員隨即截停他，並在他的背囊內發現涉案物品。被告在審訊中自辯稱，自己支持「和理非」，因好奇而跟隨他人進入理大，後來發現其他示威者愈來愈激進，心想事態已經變質，情況猶如戰爭，一度嘗試離開，不過之後又折返。最後，他在超過警方發出最後通牒的時間才離開理大，結果被捕。

案件編號：KCCC 818/2020