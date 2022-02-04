職工會登記局信件今期限屆滿　記協正草擬內容申延期答覆

香港記者協會(記協)早前獲職工會登記局發信，要求在今日(4日)或之前提供資料，指記協涉嫌有與《職工會條例》或會章不符的活動。記協主席陳朗昇出席電台節目時表示，記協過去數日正在草擬答覆內容，仍需時徵詢法律意見，會向局方提出申請，以延長回覆期限1至2個星期。陳又稱局方信件針對記協在社交平台Facebook專頁上的貼文，並強調記協目前仍無刪除相關貼文，無事需要隱瞞。

陳朗昇表示，職工會登記局發出的信件，針對記協在Facebook上的貼文，並詢問記協對於反修例遊行、出版書籍和年度言論自由年報等活動及立場，如何能夠符合《職工會條例》。陳又稱，信件引述局方接獲投訴指記協會員不符入會資格，記協則質疑哪一部分的審批會員過程需向當局交代。

陳朗昇又指，記協一直擔心會被當局取消職工會登記，但不會揣測局方是否認為記協在反修例事件上有一定角色，他強調記協並未有刪除Facebook上的貼文，無事需要隱瞞，重申多次發聲是由於憂慮修訂《逃犯條例》影響新聞自由。