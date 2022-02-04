政Whats噏：預測官員虎年仕途　新一屆政府鄭若驊無得留低

新年伊始，萬象更新。再過多幾個月，香港特區政府就要換屆，而現屆政府問責團隊當中嘅諸位部門首長，其仕途能否得以延續，乃大眾關注嘅焦點。玄學家陳法齊應東網之邀，為幾位政府高官預測壬寅虎年嘅運程，其中律政司司長鄭若驊、食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光，佢哋三人嘅人生軌迹將會有啲變動，可能退出官場咁話。

首先係自上任以嚟醜聞纏身、被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊。陳師傅相信佢無得留低，事關鄭若驊嘅官運其實早於2020年已經行完，只係好彩先可以做到依家。陳師傅指出，鄭若驊天生係一個競爭者，好多嘢都鍾意同人爭，自然會招惹到好多小人是非返嚟，所以咪咁多醜聞囉！陳師傅又指，鄭若驊喺虎年不但同官運無緣，亦都有可能會同老公有更多爭執，影響感情添啊！

至於喺防疫抗疫上表現進退失據嘅食衞局局長陳肇始，陳師傅指佢嘅命格唔夠強勢、果斷，缺乏領導才能，所以推出嘅政策、措施都受到千夫所指，儘管如此，陳師傅話陳肇始有機會到2023年先至落台。其實陳肇始比較適合獨立處理自己有興趣嘅事務，所以退休後好大機會重返學院，主要做返學術同教學嘅工作喎。

勞福局局長羅致光，雖然一直以嚟有指佢嘅智商高達160，但陳師傅認為未來政府換屆後，佢留低做局長就難啲喇，因為難以發揮才華喎，可能要轉去做行政管理嘅工作咁囉！陳師傅解釋，羅致光嘅命格屬於陽火，好鍾意用自己嘅思想影響其他人，即係會比較自我中心，要大家圍住佢轉、遷就佢咁啊。加上羅諗嘅嘢往往只係得自己明白，其他人唔容易理解，但羅又會自我感覺良好喎，所以羅份人先至會咁離地囉！而正因為羅天性思考同一般人迥異，所以佢過去多數擔任智囊嘅角色。不過，羅致光68歲後思考會變慢，轉數無咁快，能力比以往遜色，未必再擔任到智囊型嘅重要崗位。睇返資料，羅今年正值68歲。

陳師傅強調，有關上述三人官運仕途嘅預測，只基於佢哋嘅四柱八字，當中不涉政治考量。到底三人頭頂烏紗能否得保，答案過幾個月就會揭曉。