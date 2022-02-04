深圳倡入境者事先檢測　深港跨境貨車加強防疫

廣東省深圳市政府周五（4日）宣布，加強對深港跨境貨車司機「三點一線」（指口岸點、貨物作業點、指定住宿點及沿線場所）及沿途相關交通節點（高速公路收費站、高速公路服務區、作業點、維修廠、停車場、加油站）的定點管理；另建議所有入境人士，應持有48小時內新冠病毒核酸檢測無感染證明。

深圳市跨境貨車司機疫情防控專班介紹，深港跨境貨車沿途相關交通節點的負責部門將嚴格掃描、核實跨境司機和接駁司機的「粵康碼」，確認司機與貨車的配對關係，設置專用服務設施、明確防護要求，保障跨境司機入境後落實全程閉環作業。

另外，深圳市衞健委建議所有入境人士事先檢測，若入境時無相關證明，民眾則需在入境48小時內完成一次核酸檢測，並加強自我健康監測。同時，近14天內有陸地邊境口岸城市旅居史的往返深圳市人士，須實施「四個一」健康管理（包括一份健康告知、開展一次健康問詢、查驗一次健康碼、開展一次核酸檢測），和14天自我健康監測。

市衞健委建議，大專院校或員工人數較多的企業，可要求學生或員工持48小時內核酸檢測無感染證明返校或上班。政府各機關、企業事業單位，要督促單位員工返回深圳市時，主動申報農曆新年行程。