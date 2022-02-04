泛民「35+」初選案處理法律爭議　押後至2.8再訊

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件早前已進行至準備交付高院的程序，其中22名被告今天（4日）到西九龍法院就部分法律爭議再訊。國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉處理相關法律爭議後，把案件押後至下周二（8日）再訊，屆時繼續處理交付程序。

今天有份出席聆訊的22名被告包括吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、楊雪盈、岑子杰、馮達浚、黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、胡志偉、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、王百羽及李予信。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有14人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悦、余慧明及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、黃之鋒、區諾軒、朱凱廸、尹兆堅共6人，以及胡志偉、毛孟靜、譚文豪和楊岳橋等27名須還押候訊的被告，其中鄒家成曾經一度獲准保釋，但在上月因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：WKCC 813/2021