4男女被控非法集結罪成　還押至2.25量刑

2019年8月中旬紅磡發生警民衝突，4名男女被控非法集結，其中1名男子被搜出有7枚煙霧餅，另被控管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器等罪。4人早前於區院否認控罪受審，今(4日)全被裁定罪成，還押至2月25日量刑，期間待索閱各人的背景等報告。

4名被告分別為27歲保安員張漢東、25歲音響技術員姚子浩、16歲女童及21歲學生唐健龍，4人均否認一項非法集結，指他們於2019年8月11日在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。張另被控一項襲警、管有炸藥及公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在上址管有炸藥，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，襲擊警員盧振業，以及管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘等攻擊性武器。姚則再有一項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一個投射器和一支雷射筆。各被告面對的控罪分別被裁定全部罪成，法庭除替女童索閱教導所及更生中心報告外，亦替其餘3名被告索閱背景報告。

法官陳廣池裁決時指各被告於港鐵站出入口或附近被捕，與早前發生有人集結堵路、叫囂等的非法集結地點相近；從各人的衣著、攜帶的手袖、護目鏡、手套、防毒面具及生理鹽水等裝備，其中張更可謂是「重裝備」，唐則帶備戰術背心，認為各人並非剛巧路過的途人，乃有意圖參與該非法集結，並因警方驅趕而逃往港鐵站欲離開。法官又指有被告更帶着印上法律支援電話、提示被捕勿言勿簽的卡片，反映背後的組織或涵蓋性。

至於張面對的襲警罪，法官不接納辯方指因張自然反應才踢到警員的說法，法官指張當時明知遭警員截獲，理應停下來，而非以雙腳向外「撐」，認為這舉動已屬拒捕及襲警，涉案警員亦因他的行為而受傷，遂裁定張襲警罪成。法官亦裁定張管有7枚屬炸藥的煙霧餅及管有攻擊性武器罪罪成。姚面對的公眾地方管有攻擊性武器罪，則只被裁定管有雷射筆罪成。

案件編號 : DCCC 1/2020