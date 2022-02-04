黃大仙祠新年復開首天　人流比預期少　市民祈求疫情早日完結

踏入虎年，肖虎、猴、蛇及豬等人士均犯太歲，一如往年，黃大仙祠讓犯太歲生肖的市民免費到太歲元辰殿參拜和攝太歲。今天(4日)適逢年初四，又是黃大仙祠於新年間恢復開放的首天，不少善信湧至黃大仙祠祈福許願及「攝太歲」。有市民指今年墟冚場面較疫情前有所遜色，排隊時間並不長，但整體秩序暢順；黃大仙祠亦派出不少職員於場外看守，並呼籲入內人士需掃「安心出行」。

冼先生表示因為擔心人多，今早9時許便與家人來到，但到場後才發現人流比預計少，好多時無需排隊，暢行無阻。對於新年願望，同自己前來的小孫女在旁指「希望新一年疫情快完，自己唔使再戴口罩，可以返學同朋友玩，又可以同父母再去旅行探身處外國的表姐。」隨後更童言無忌指自己喜歡「拜神」，並在記者面前示範「拜神」時的姿勢。

市民譚小姐則表示專程到黃大仙祠福，主要希望身體健康，工作順利，又笑言亦有順道求好姻緣。她又估計是最近疫情嚴峻，市民減少外出，指黃大仙祠新年人流比數年前少許多，感覺冷清了。

從事地盤工作的張先生表示，每年新年都習慣與太太一同前來黃大仙祈福，至今已經20年。他又指疫情前，一般是年三十或初一到祠祈褔，但今年因黃大仙延遲開放，才會於初四到訪。除了求家宅平安，他又希望疫情盡快完結，讓自己從事的行業可以減少檢測次數。

市民賴小姐指自己屬豬，其女友人則屬蛇，適逢大家本命年均犯太歲，便相約到來黃大仙祠「攝太歲」求安心。她笑言到來前已做足準備，除了紙祭品，亦買了不少水果，花費大約2百多港元。其友人黃小姐透露自己做生意，故希望新一年生意蒸蒸日上，財運亨通。