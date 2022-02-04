議員促盡快取消強積金對沖　羅致光：政府沒有試圖拖延

取消強制性公積金制度下的「對沖」安排，醞釀多年終有眉目。立法會人力事務委員會今日(4日)舉行視像會議，討論相關安排。多位議員批評政府對取消強積金對沖「一拖再拖」，質疑為何要等積金易平台成立，才可開始實施。勞工及福利局局長羅致光重申，如沒有積金易，勞工處需要自己搭建平台，並不會加快實施進度，稱局方沒有「試圖去拖」，望大家集中火力在本屆政府任期內通過草案。

議員周小松斥，政府對強積金取消對沖方案「一拖再拖」，指出法案至今仍未在立法會會議展開討論。他又稱文件顯示，方案最早2025年實施，反問「係咪印錯字？」為何要等積金易平台，倘若平台在2030年才運作，是否到時才取消對沖。議員黃國指，強積金計劃「先天不足」、不是「滿月嬰兒」，醞釀過程不充分出現大漏洞，促局方提早取消對沖。

羅致光指，條例及平台要仔細研究、不能出錯，又稱不能保證實施後會否出現今天都未有顧及的問題，但會盡力處理是次的複雜法案。他又稱因全港僱主、僱員數目龐大，法例生效後需要數碼化處理，工作巨大沒有可能以人手方式處理，如果沒有積金易，勞福局需要自行搭建平台，希望議員「唔好話一拖再拖」，其實政府沒有「試圖去拖」。

議員邵家輝則指出，取消對沖加重資方負擔，每次勞工法例令資方成本上升，及後就會轉嫁給消費者，又稱條例複雜「唔知香港幾多市民明白你講嗰舊嘢」。議員郭玲麗則擔憂，到時有市民誤解文件、程序，以致誤墮法網。

羅致光回應指，現時希望積金易提供的介面可供僱主及僱員使用，不需要兩個不同的介面，日後亦會有工作坊讓僱主了解相關程序。他又稱，取消強積金對沖此刻沒有太多選擇，可能當時增撥資源可加快平台進度，但如今只能做好現時的工作，盡快通過草案。