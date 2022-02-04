市民遭隔離未能上班恐被扣薪　政府擬修訂僱員條例

須到竹篙灣接受隔離的僱員擔心沒有病假證明，會被僱主扣薪或扣假。

疫情下政府對部分樓宇實施強制隔離，更有僱員需到竹篙灣接受隔離，惟市民未能向公司出示病假證明，憂慮遭公司扣薪、扣假。立法會人力事務委員會今日(4日)討論疫情下僱主和僱員的責任及權利以及向僱員提供的相關支援措施，多位議員促政府修改法例，將接受強制隔離的員工列作病假，為其發出病假紙。

議員林振昇指，香港在面臨沙士肆虐期間，衞生署曾有指引，並發出病假證明書，質疑政府現時因為感染新冠肺炎人數眾多而「縮沙」。議員何俊賢則指出，中小企資源並非無限，政府需主動作出支援，企業才有資源體諒員工；議員朱國強亦建議政府在防疫抗疫基金中，承擔中小企對員工的病假薪金津貼。

勞工及福利局局長羅致光指，明白時間緊張，但修訂相關條例需要經過政府內部研究及立法會討論等工作，會認真分析。他又稱現時政府正處理相關求助個案，亦會用心思考防疫基金的資源運用。

另外，食物及衞生局未有派員出席會議。委員會主席陸頌雄直言對此感到強烈不滿及失望；議員周小松更稱，「食衞局真係咁忙咩，定係未過完年呀？」