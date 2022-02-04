政Whats噏：今屆立法會首場遙距會議　展現「非清一色」?

今屆立法會由建制派奪得89個席位，非建制僅得1人，有輿論指議會已經係「清一色」。今日(4日)立法會舉行今屆會期首場視像會議，議員根據要求，需要按照所屬界別採用不同嘅顏色背景，藉此打破「清一色」嘅講法？

因應第五波疫情肆虐，立法會所有會議今起至本月11日，改以遙距形式舉行，而今朝舉行嘅人力事務委員會特別會議就係今屆首場視像會議。按立法會最新指引，所有參與遙距會議嘅議員不但要留喺適當安靜嘅固定位置，且遙距會議進行期間，議員須使用會議程式嘅「虛擬背景」功能，以顯示有顏色嘅背景，其中選委界議員須採用橙色，功能界別議員使用綠色，而直選議員則選用紫色。

可能汲取上屆立法會嘅經驗，今日遙距舉行嘅人力事務委員會會議甚少失誤場面，各赴會議員嘅畫面都相當穩定，就連之前邊開會邊駕駛嘅議員郭偉强，今次都坐定定開會，佢其後都喺facebook上載開會相，顯示自己喺議員辦公室內參與會議。會議期間只係有出席官員嘅收音有雜聲，惹來議員投訴話聽得好辛苦。