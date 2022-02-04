鄒幸彤第15次申保釋遭拒　官令鄒下次須先交書面理據

因在前年6月4日參與及煽惑他人參與未經批准集結、現於監獄服刑的前支聯會副主席鄒幸彤，另涉煽動顛覆國家政權而被還押。她今早（4日）再被押解往西九龍裁判法院，就該《港區國安法》案件第15次申請保釋。國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉聽取陳詞後，拒絕鄒的保釋申請，及拒絕豁免保釋報道限制。裁判官同時明言，不會為鄒安排下一次的覆核保釋日子。若鄒有新的理據以支持其保釋，要先行用書面形式知會法庭。裁判官強調相關做法不影響鄒應有的保釋覆核權利。

任職大律師的被告鄒幸彤，與支聯會、李卓人（64歲、工會幹事）及何俊仁（69歲、律師）一同被控，於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

控方早前申請本案轉介高等法院處理，獲裁判官批准及排期於2月14日作提訊日，進行將案件交付到高等法院原訟庭的程序。另外，由於支聯會沒有公司代表出庭，前副主席蔡耀昌亦因未獲公司授權，而被終止作為本案有利害關係人士，羅官遂安排本案在2月10日再訊，屆時將澄清支聯會公司身份及相關的法律問題，決定破產管理署能否在本案代表支聯會。

案件編號：WKCC 3632/2021