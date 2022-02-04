教師示威現場藏雷射筆　藏武器罪成候判　

2019年9月有人在灣仔一帶示威，期間一名27歲中學男教師被發現身攜一支雷射筆，因而被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。該教師否認控罪，經審訊後今天（4日）在東區裁判法院被裁定罪名成立。法庭批准被告保釋至3月11日判刑，期間為被告索取背景報告。

被告黃坤培，報稱任職教師。他被控於2019年9月15日在灣仔馬師道，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一支黑色雷射筆。辯方求情時，呈上由所任教的學校的校長、學生，以及被告的家人所寫的求情信，力陳被告對工作有熱誠，希望法庭輕判。

拘捕被告的警員在審訊時供稱，當日灣仔有大型集會，他奉命到場執勤，在馬師道對開戒備。期間他聽見有人大叫「黑警」，未幾便有多人奔跑，他展開追捕，結果截停被告，並在其背囊中搜出涉案雷射筆，以及鴨舌帽、防毒面罩和濾罐等。被問及到場目的時，被告說是來找朋友。

裁判官裁決時指，當日現場一帶有示威，被告身上除了涉案雷射筆外，還帶備護目鏡、防毒面罩等示威者常見的裝備。對於被告聲稱，由於警方不時在毫無預警下施放催淚彈，才攜帶防毒面罩等來保護自己，裁判官表示其說法並不合理，認為被告的確是示威參與者，他攜帶雷射筆是用作傷人用途，故裁定他罪名成立。

案件編號：ESCC1082/2021