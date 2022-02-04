高佣金誘求職者墮借貸陷阱　2男涉洗黑錢被捕

求職騙局層出不窮，去年12月4日及上周二(1月25日)，警方以「洗黑錢」罪拘捕2男，懷疑他們與一宗求職騙案有關。案中有人藉詞支付高額佣金，誘騙2名受害者向財務公司借貸，待收取匯款後去如黃鶴，涉案金額約15,000港元。

觀塘警區刑事調查隊崔繼高督察表示，騙徒自2020年開始在社交網站發布求職廣告，訛稱只要求職者向財務公司貸款，即可獲取5至10%的高佣金回報。受害人信以為真，其後按照指示行事，並將款項轉帳至騙徒戶口作為保證金，惟對方卻在收款後失去聯絡。警方接報後展開調查，過去2個月先後以涉嫌「洗黑錢」拘捕2名持有涉案戶口的男子(22及56歲)，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

崔續指，同類型騙案在過去數年一直呈現升勢，單以觀塘警區為例，案件宗數由2020年的19宗，上升至2021年的42宗，升幅超過1倍，涉案金額亦高達約250萬港元。警方呼籲市民，如果見到高收入卻不需要工作經驗、學歷的工作，必須多加小心，更應詳細了解公司背景和工作模式，若有疑問，可致電「防騙易」熱線18222查詢。