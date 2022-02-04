2度非禮女友12歲外孫女　五旬漢罪成還押

五旬漢涉嫌在家中對女友的12歲外孫女上下其手，包括躺在床上摸女童臀部，又在廚房從後搓女童胸部，被告否認兩項猥褻侵犯罪，經審訊後，今日（4日）在西九龍法院被裁定兩罪成。裁判官下令被告還押至2月25日候判，以待索取女童的心理醫生評估報告。

55歲被告C.T.S，被控2項猥褻侵犯罪，指他於2021年2月23日，在黃大仙下邨寓所內2度非禮當時12歲的女童X。

暫委裁判官高麗盈裁決時，提到控方案情，指X供稱在案發當日下午到外婆與被告的寓所，X在床上看電視期間，被告伸手摟X的腰，其後以「打圈」形式搓X的臀部約5分鐘，被告又提起X左手放在自己腰部，要求X摟着他，又將X的頭部拉向自己要求X「錫佢一啖」。X其後下樓買東西，回來後被告向X展示色情影片。X走進廚房煮食期間，遭被告從後摸左胸，被告又將頭部放在X膊頭，要求「可唔可以畀我睇吓你個『肝』」，X認為被告所講的「肝」是指下體，要求被告走開，被告又再摸X右胸。

裁判官指，辯方質疑X的可信性及可靠性，而被告沒有出庭作供或傳召辯方證人。高官引述辯方的挑戰，指X作供時提到被告攬腰、按她頭及逼她親吻等細節，但這些部分在社工的紀錄中並未提及。惟高官認為，社工原本只是與X閒聊，揭發事件後才憑記憶補錄，亦沒有再向X確認紀錄內容細節，兩者有所出入亦不影響X的可信性。裁判官又指，辯方質疑X遭非禮後，為何要重返被告家中，但裁判官指X當時沒有帶外公家鎖匙及電話，而且她翌日要上學，書包等物品亦在被告家中，更重要的是考慮到她的年紀，當時想要先與母親商討，返回被告家中亦屬合理，故裁定X為可信可靠的證人。

案件編號：WKCC 4235/2021