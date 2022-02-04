公院爆疫人手緊張　非緊急服務受影響　醫療系統危危乎

再有公院人員中招，新冠疫情下兩面受敵，醫療系統岌岌可危，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(4日)公布，現時有30至40位染疫或需要隔離，但人數不多，會彈性安排人手，而每位職員或需兼顧更多工作量，目前暫時仍能維持醫院正常運作，但情況不樂觀，需要愈來愈多人手照顧病人，所以非緊急服務將會受到影響。

兒童醫院有2名醫護人員照顧1名染疫的7個月大嬰兒時，沒有佩戴合適裝備被列為密切接觸者。劉指，該確診嬰兒未有戴口罩，醫護本身應要戴眼罩，會提醒前線員工執行防感染措施，避免社區病毒進入醫院，也避免醫院出現爆發，日常會提供裝備。病人現時入院亦要做入院篩查，確認有否確診，以減低院內爆發情況。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，由於疫情嚴峻，不少醫院人員確診或初步確診，包括聯合醫院、靈實醫院的病人服務助理、 將軍澳醫院1名抽血員、瑪嘉烈醫院1名負責清潔的運作助理及1名內科病房的健康服務助理、明愛醫院1名護士、仁愛醫院1名負責運送病人的外判支援員工、天水圍1名詢問處文員、青山醫院1名文員，全部均送隔離治療，沒有病人列密切接觸者，但部分職員曾脫口罩與同事聊天或食飯，共16名職員需要隔離檢疫。

劉家獻續指，截至今日上午9時，共有36名確診病人在過去24小時康復出院，總計至今共有12,916名病人康復出院。現時共有1,408名確診患者分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及13間公立醫院留醫。其中1名病人(個案編號︰13400)情況仍然危殆，其餘病人情況穩定。