疫情續擴散　港府急推防疫抗疫基金6.0　谷疫苗入食肆恐先捱3針

行會擬要求食客由打1針遞進至接種3劑疫苗，即完成接種要求轉為3針。

因應近日新冠肺炎疫情嚴峻，每日新增超過百宗個案，患者更散布全港各區，行政長官林鄭月娥今日(4日)形容，本波爆發是疫情以來最惡劣，政府將推出防疫抗疫基金6.0，涵蓋上一輪未能涵蓋的行業和個人，涉及逾200億港元。

社交距離措施方面，現行禁令將生效至今月17日，林鄭預告將於下周二的行政會議商討進一步收緊。同時與會將修例，全面落實執行「疫苗通行證」。屆時將規定，食肆員工須接種兩針，而食客最初至少要打一針，及後增至2針，甚至打第3針加強劑，換言之，完成接種的要求將由2針轉為3針。相關細節政府將於下周公布。

自1月7日已實施最嚴厲的社交距離措施，但公共交通出行量只下跌30%左右，情況不理想，新年期間也有跨家庭聚會，以及宗教聚會，令切斷傳播更加困難。政府今日會開始擴大特別上班安排至2月11日，除了提供緊急及必須及抗疫支援服務，否則都是在家工作，大約涉及30%公務員。立法會也響應呼籲，改以網上會議。宗教聚會也應該暫停。政府會加強執行禁聚令。

因應疫情愈趨嚴峻，本月會重設火眼實驗室，選址馬鞍山體育館，本港每日檢測量可提升至30萬次。林鄭又自爆今早收到「安心出行」通知，因她1月29日去過殯儀館，當時有確診者，自己今日已做快速檢測。

各區19個社區檢測中心，加上每日開設50至70個流動檢測站，這段檢測每日檢測量已達13至14萬次，一個月內已做了300多萬次檢測，林鄭承認數量不能持續。為提高檢測能力，當局目標將現在每日定額檢測量10萬次，增至20萬次，並會在月內於馬鞍山體育館重設火眼實驗室，啟用後可再增加10萬次檢測量，意即本港每日檢測量可提升至30萬次。

政府亦將改善隔離及檢疫安排，包括逐步將竹篙灣改為社區隔離設施，讓無病徵確診者進行隔離。至於本來需要檢疫的緊密接觸者，就會進行家居檢疫，林鄭強調不是新措施，例如葵涌邨就是進行家居檢疫，而次密接觸者將會率先實行。衞生署已制訂詳細指引，也會考慮年齡及居住狀況。他們必須佩戴電子手帶，進行監察。政府亦會增強個案追蹤能力，除了啟德，旺角增設追蹤辦公室外，第3個辦公室正在物色中。同時，政府會加強污水監察，包括增設污水監測站，期望每日能做到100次檢測。

因應病毒檢測需求急增，不少地方的檢測站出現排隊情況，政府呼籲非強制檢測人士接受快速測試，並再次「谷針」呼籲市民接種疫苗。第5波有1,300名病人入院，其中只有5人需要氧氣治療，年齡介乎60至94歲，全部無打針，其中1宗甚至危殆。林鄭期望長者立即打針，減輕重症及死亡風險，保護香港醫療系統。