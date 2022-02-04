文錦渡疑有中港司機染疫　深圳關口關閉　大批司機滯留管轄區

文錦渡關口作為中港兩地鮮貨主力關口，全香港所有菜、魚、豬肉等都均從這裏輸入香港。文錦渡今日(4日)懷疑有中港司機染疫，深圳邊境需暫時關閉，不予內地及香港貸車通過邊境。現時文錦渡關口有大約200多架中港車正滯留於轉車場等候消毒，不予放行，有機會影響明早(5日)全香港的鮮貨食品供應。

北區區議會主席羅庭德說，文錦渡關口作為中港兩地鮮貨主力關口，香港所有菜、魚、豬肉等都需要透過這裏過關入口，若只封一天半天，對供應上仍不會帶來太大影響，惟若是長時間封關，長遠亦不是辦法。他指特區政府必須準確判斷，現行的所謂「動態清零」政策是否還合適，同時更需要與深圳的衞生健康委員會溝通，恐怕當全香港街市、餐廳都沒有新鮮貨供應的時候，才再作檢討政策時已經太遲。

羅庭德又稱，政府第一步要檢討類似事件發生時的機制運作，應投放資源處理現時文錦渡發生的問題，但暫時未能聯絡到相關政府官員。現時內地及香港的司機由今早(4日)9時起排隊等候進入管轄區後，到現在仍在排隊，甚至不能去廁所，港府應立即與內地溝通及研究對策，如事件持續，或許會即時影響香港鮮活食品供應。