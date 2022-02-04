財會將連開5日特別會議　審核財政預算案

新一年度的財政預算案將於2月23日出爐，而立法會財務委員會亦將於4月8日及11日至14日的5天期間舉行21節特別會議，進行審核開支預算工作，確保政府所要求的撥款，不會超過執行有關政策或措施所需的款項。

至於在特別會議舉行前，各委員可就開支預算提出書面問題，由有關的負責人員以書面作答。基於時間和資源有限，政府在接獲由財委會秘書轉交的問題後，會優先回覆首3,300條問題，其後在會上進行口頭質詢。而2022年度則有83名議員加入成為財委會委員，而陳健波亦成功連任成為主席。

去年財務委員亦是一連5日舉行特別會議審核《財政預算案》，而且在民主派議員總辭後，議員一共提出3,249條問題，比2020年的6,804條少逾一半。去年教育問題備受關注，因此教育局接獲最多提問有237條，其次是社署有200條，其餘較多是商務及經濟發展局、食物及衞生局和環境保護署等。

根據安排，政府在立法會上發表預算案演辭後，同時會就撥款法案進行二讀並中止待續，交由財委會審議。財委會之後召開特別會議審議，其後財委會主席會向立法會提交報告，撥款法案亦會在立法會大會上恢復二讀及三讀。