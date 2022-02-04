園林棄置物回收量料倍增至日均60公噸　再生產品作多種用途

農曆新年期間，各家各戶喜歡擺放桃花，祈求桃花運暢旺。農曆新年過後，市民可將桃花交予Y‧PARK[林‧區]回收。環境局局長黃錦星今(4日)表示，Y‧PARK[林‧區]於啟用首半年，已日均接收約30公噸的園林棄置物，累計相當於數以千計夾斗車的容量。政府各部門包括建築署、土拓署等，均將合適的園林廢物送往Y‧PARK[林‧區]回收再造，亦陸續有建造界、園藝界及其他私營機構支持。黃預計，回收量至2022年下半年將倍增至日均約60公噸，呼籲公私營各界善用此轉廢為材新設施。

黃錦星今發表網誌，指出Y‧PARK[林‧區]會將所收集的園林棄置物分類暫存，然後使用園內木材破碎機、鎅木機等木材處理設備，陸續轉化成各類再生產品，例如經處理的粗大樹幹及粗樹枝，可交予匠師製作傢俱、裝飾和藝術品等，亦可供裝修工程使用。至於樹木幼枝，宜破成木碎，可用作種植用的覆蓋物、堆肥用的膨鬆劑、養殖食用菇菌的基質等，供本地業界使用。他說，一些政府部門及環保署轄下有機資源回收中心O‧PARK1，已經開始試用有關產品，其他農友、園藝公司、木藝家等亦將陸續試用。

黃又提到，環保署正籌劃生物炭生產試驗設施，其設置及營運合約於去年12月批出，預計設計及建造需時約1年，並將於測試後進入為時4年的營運期，估計每年可處理約6,000公噸木質廢料。而生物碳可作土壤改良劑、過濾污染物濾料等用途。環保署會適時與各政府部門商討，安排在不同範疇試行應用試驗設施所產的本地生物炭，支持環保創科及循環經濟。