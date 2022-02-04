大廈污水樣本驗出新冠病毒　深水埗鴨寮街一帶封區強檢

新冠肺炎疫情持續，今日(4日)新增源頭不明個案，有10宗於深水埗覓得，成為疫情重災區。政府今晚引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在深水埗鴨寮街107至131號(單號)、石硤尾街11至17號(單號)、汝州街140至164號(雙號)、南昌街112至126號(雙號)、大南街195至223A號(單號)、石硤尾街1F號、荔枝角道238至272號(雙號)及南昌街66至72號(雙號)的大廈，不包括位於地舖內的受檢人士，須留在其居所並接受強制檢測，目標是在明日(5日)早上約七時完成此行動。

由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。