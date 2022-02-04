過半受訪市民認同氣候變化影響生活　政府能源企業應負責

氣候變化與生活息息相關，不可忽視。香港民意研究所今日（4日）公布港人對氣候變化的民意調查，發現過半市民認為氣候變化對生活各方面有影響，對身心健康有影響佔84%。調查又指，較多人認為政府對氣候變化有最大責任，亦認為自己有較小能力紓緩氣候變化。

研究所在上月24日至27日，成功以電郵訪問4,982名12歳以上的市民，發現過半市民認為氣候變化對生活各方面有影響，84%受訪市民認為氣候變化對身心健康有影響，82%市民認為食物安全造成影響，而認為對家居環境、交通運輸、經濟就業有影響的人分別佔77%、59%及51%。

較多受訪者認為各地政府對氣候變化問題有最大責任，其次為高碳排放的行業，能源公司則排第三，而各地人民則在選項中有最小責任。認為政府有最大責任的受訪者達50%，而認為各地人民有最小責任亦有62%。

研究又發現，大部分受訪者認為自己頗小或很小能力紓緩氣候變化時，佔69%，而認為能力頗大或很大的比率僅佔5%，亦有23%人認為有一半半能力紓緩氣候變化。研究指，家庭每月收入愈低，認為能力小的比率愈高，81%的月入少於1.5萬港元受訪者認為有小能力紓緩氣候變化，而月收6萬港元以上有相同想法的人僅佔同收入組別的58%。