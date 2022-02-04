迷你倉大火死因研訊復審　法醫作供

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（4日）恢復審訊，專家證人開始作供。法醫指出張耀升主要死於大面積燒傷；急症室醫生補充指燒傷引致橫紋肌肉溶解，令身體釋出大量鉀及酸性物質，導致張的心臟循環系統及呼吸系統衰竭。

負責解剖死者張耀升的法醫潘偉明指，張死於大面積燒傷，並且吸入大火產生的濃煙。張的皮膚有近7成燒傷，出現皮膚變紅、起水泡、脱皮的情況。張的氣道、氣管及肺部亦有燒傷迹象，症狀包括內壁變紅、有小量白泡等等，肝臟表面組織也因熱力而凝固。法醫另發現，張的右冠狀動脈有粥樣硬化情況，有近6成阻塞，雖不足以導致冠心病死亡，但的確可以加速其死亡過程。

聯合醫院急症室駐院醫生黃嘉穎作供，指出張因大面積燒傷，引致肌肉壞死，加上身體出現嚴重代謝性酸中毒，引致鉀水平增高，令張的心臟及呼吸系統出現異常。黃續指，張的碳氧血紅蛋白指數在2次測試顯示達16.3%至21.3%，推論他在火場時，身體內的一氧化碳含量最高可達25%，會令張引致嚴重頭痛、影響判斷力及集中力，但就未至於會引致昏厥、混亂的情況。

代表死者家屬的大律師引述證供指，張在火災首日（2016年6月21日）晚上8時06分被救出時，雖沒有呼吸但仍有脈搏，故當時的救護員並無為他做心外壓。黃表示從未聽過張被救出後有心跳的說法，並解釋即使大律師引述的講法屬實，救護員的確可以不用立即進行心外壓，但就要為他量度血壓及即時供氧，並密切留意其脈搏跳動的情況。黃又補充，一般而言缺氧5至10分鐘已足以致命。

案件編號：CCDI-333,334/2016