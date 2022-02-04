認前年內會叫囂藐視立法會　張超雄判囚3周

2020年立法會內務委員會阻礙立會人員執行職務事件，7名時任立法會議員及1名時任議員助理事後被控觸犯《立法會（權力及特權）條例》。時任立法會議員張超雄今日（4日）於西九龍裁判法院承認一項藐視立法會罪，署理總裁判官羅德泉直斥，張於議會不停大叫，已不止算是造成不便，實際上相當大程度干擾其他議員，其行為「帶來文明的倒退」，即時監禁是合適判刑。最終判張入獄3星期。

控罪指，64歲被告張超雄於2020年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。控方案情指，前年立法會內務委員會在多月未能選出主席的情況下，由前主席李慧琼主持特別會議，引來部分泛民議員不滿，並在議會期間發生衝突。當時張離開座位，又不斷高呼「李慧琼奪權」逾44分鐘，導致在場其他議員分心。李於3次警告無效後，將張逐離會議室。

辯方求情指，被告於叫口號及被逐離場時都沒有使用暴力，他自前年完成議員任期後，無意再參政，故沒有重犯機會。張亦親自求情指，他擔任立法會議員12年，過去藉公職幫助不同弱勢社群，他相信立法會是推動社會進步的關鍵，故不會藐視議會。本案事緣於泛民認為由李慧琼主持特別會議有越權之嫌，有違議事規則，故他有責任提出異議，並強調自己「認罪，但不認錯」。

署理總裁判官判刑時指，議員應該文明議事，要確保議會在合適情況下進行，否則議會成效大打折扣，甚至變得毫無意義。雖然被告的行為沒有即時導致會議中斷，但是他對在場其他議員造成相當大程度的干擾。但考慮被告主動認罪，最終判罰他監禁3周。

案件編號：WKCC 3842/2020