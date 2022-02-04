司法機構宣布　本月高院及死因庭陪審團新案延期

司法機構今日（4日）宣布，因應最新的公共衞生情況和相關發展，由下星期一（7日）起，進一步減少法庭座位數目。此外除非法庭另有指示，高等法院和死因裁判法庭有陪審團參與的新案一般將會延期。司法機構指法庭事務是必要的公共服務，有助有效執行司法工作。上述措施旨在進一步增加社交距離和限制人流，以確保法庭在情況許可下能繼續安全地維持運作。

司法機構表示，原定由2月7日至2月底展開有陪審團參與的新案一般將會延期。如有陪審團參與的新聆訊必須進行，法庭會另行通知訴訟各方有關安排。至於其他法庭聆訊，一般將繼續如期進行。如有任何更改，法庭會向訴訟各方給予具體指示。

另外，法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目將進一步減少，以增加社交距離。在有需要及切實可行的情況下，司法機構或會安排轉播在同一法院大樓內的法庭聆訊。

為公共衞生起見，司法機構會繼續維持所有現行的預防及人群管理措施，包括加強清潔和消毒公眾和職員區域；強制所有進入法院大樓的人士須接受體溫檢測和使用「安心出行」流動應用程式。除非法官或司法人員另有指示，所有法庭使用者須時刻佩戴外科口罩；在不同位置提供消毒搓手液；以及在法庭內適當位置安裝保護屏風和隔板。

所有法庭使用者，包括訴訟各方和法律代表，如發燒或體溫偏高，或正接受任何規定的檢疫或醫學監察、正等待強制檢測的結果、初步確診或已確診，將不獲准進入法院大樓。他們應在切實可行的情況下盡早向法庭申請缺席許可或通知法庭缺席的原因。

司法機構會繼續密切監察公共衞生情況，以適時推行適當措施。法庭使用者應參閱司法機構網頁（www.judiciary.hk），以取得最新資訊，亦應依從司法機構人員和保安人員的指示。