食環署新春期間巡查食肆　35負責人涉違防疫規例遭檢控

食物環境衞生署今晚(4日)表示，於農曆新年假期期間，食環署繼續在各區加強巡查，亦與警方在全港多區採取聯合行動，對違規的餐飲處所及若干其他處所的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。過去4日(1月31日至2月3日)，共巡查了256間餐飲處所及7間其他處所；另外巡查了共1,418間餐飲處所及371間其他處所，檢控35名食肆負責人涉違防疫規例

食環署及警方在聯合行動中警方亦有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書，共向涉嫌違反指示規定的35間餐飲處所負責人展開檢控程式，當中包括15宗關乎佩戴口罩、7宗關乎桌子之間的距離或分隔、6宗關乎確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼等等。

另一方面，1月14日至31日期間，食環署向花墟店舖負責人共發出110封勸喻信，呼籲商戶自律及避免阻礙通道，並就店舖在公眾地方擺放物品造成阻塞發出383張定額罰款通知書、32張傳票及74個口頭警告。另外，食環署亦就無牌販賣發出22張傳票，以及因有物品阻礙街道清掃工作發出14張移走障礙物通知書。食環署於年初一清晨花墟店舖結束營業後，共收集約100噸雜物及垃圾。