嶺大改以混合模式授課　港大整學期轉為網課

新冠肺炎疫情愈發嚴峻，多間大學均改以網上課堂或採用混合模式授課。嶺南大學學生會代表會臨時編輯委員會在社交平台指，校方今日(4日)向全體師生發電郵，宣布由於疫情形勢日益嚴峻，決定調整下周一(7日)至本月26日的教學和工作安排，期間所有課堂將以混合模式進行。

教師會按照時間表在校內指定地點和時間段進行教學，並同步進行網上授課。學生可以選擇面對面或實時網上模式上課。至於選擇面對面上課的學生比例很高的班別，教師可以將學生分成較小的小組輪流上課。

而香港大學學生刊物《學苑》亦指，港大副校長(教學)何立仁今日向師生發電郵，指出第2學期將全面轉為網上授課，考試安排則會於學期中再公布。而包含臨床實習及實驗的課堂將由各學院作個別安排。

另外，香港教育大學表示，該校1名學生居住的大廈懷疑出現垂直傳播，被送往檢疫中心兵於今早證實確診，他最近一次返回校園是上周三(1月26日)，校方已即時安排患者曾到訪的地方進行消毒，並通知與患者有密切接觸的人進行檢測。

中文大學日前宣布，所有教學活動將全面以網上進行，除了經所屬學系或部門確認，為提供必須及主要服務的人員外，所有員工應留在家中工作。浸會大學亦日前電郵通知師生，下周一至本月19日前的課堂均轉為網課。