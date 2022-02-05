深水埗觀塘工廈派對房涉違規營業　1負責人被捕16客罰款

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日(4日）晚上展開代號「虎撲」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間表列場所，並在長沙灣永康街23-27號一工業大廈發現一間懷疑違規經營的派對房間。

行動中，一名39歲姓黃男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，他現正被扣留調查。另外，單位內7男4女(29至36歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），被警發出定額罰款通知書。

此外，觀塘警區雜項調查隊於同日晚上約10時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現開源道45號工廈一派對房間懷疑正在違規營業。行動中，5名女子(18至21歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），亦被警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。