上水彩園邨油塘海傲灣污水呈陽性　居民須強檢

政府今日(5日)凌晨刊憲，因在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

北區及觀塘的污水檢測到呈陽性的結果，要求於指定期間曾身處指明地方的人士接受強制檢測。上水彩園邨（彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏樓、彩珠樓）、觀塘油塘海傲灣。

另外，為跟進在屯門及觀塘的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由今日起陸續向良景邨良偉樓、良俊樓、良傑樓、良智樓、良萃樓、良華樓、良英樓、良賢樓、鯉魚門邨則包括鯉生樓、鯉意樓、油塘高翔苑及高怡邨的住戶及工作的每位清潔員工，以及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。