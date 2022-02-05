東方日報A1：預告堂食　要打三針

新冠肺炎在送牛迎虎之際重擊香江，政府高官警告本港社區已有多達200條隱形傳播鏈，為免疫情有進一步爆發的危機，政府昨日再出「抗疫辣招」，包括推出第六輪防疫抗疫基金；將疫苗通行證「加碼」至市民須接種3劑疫苗；行政會議將討論增加《防疫規例》599F章的指定場所，有消息指，寺廟、髮型屋及教育中心或入列，換言之，停業令一出，被規管的行業更多。此外，政府亦因應醫療及檢測設施不足，宣布多項新措施，包括在馬鞍山重設火眼實驗室；緊密接觸者將漸改為家居隔離、竹篙灣檢疫中心將轉為收容無病徵感染者及向全民派發過千萬快速測試套裝等。

行政長官林鄭月娥昨日在記者會上公布，目前的疫情是超過兩年抗疫工作中最嚴峻的，近期每日錄得過百宗本地感染，累計源頭不明個案約220宗，但強調本港疫情防控工作的目標依然是動態清零，揚言絕不會放棄圍堵及清零策略，也絕不會「投降」。

不過，本月24日實行的疫苗通行證，她預告行將會討論修例細節，如規定食肆員工須打齊兩針，食客最初須至少一針，及後逐增至兩至三針。至於599F的規定場所，待行會討論後再公布。

她昨日重點談及本港醫療及檢疫、檢測設施的壓力，指政府會循檢測能力、隔離檢疫安排、追蹤能力、減少人流等多管齊下，控制疫情。近期每日檢測量已超負荷至13萬次，目標將單管檢測量從10萬次增至30萬次，包括接受廣東省協助，政府決定於馬鞍山體育館重設火眼實驗室，預料月內完成，屆時將提供每日10萬次檢測量。有關費用將由港府承擔，而內地檢測人員上月已抵港候命。

其次，政府會逐步將竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施，接收無病徵患者。至於本來需要送檢的緊密接觸者，就會進行家居檢疫，而次密接觸者將會率先實行。衞生署已制訂詳細指引，也會考慮年齡及居住狀況。另外，政府亦會加設污水檢測站，並物色第3個個案追蹤辦公室。她又引述數據，指第5波疫情有5名住院病人要氧氣治療，一人情況危殆，他們均無接種疫苗，故呼籲市民盡快打針。

檢測方面，港府將向市民派發過千萬個快速測試套裝，尤其是清潔工、保安，以及污水樣本驗出病毒的居民，讓市民願檢盡檢。林鄭預料，測試套裝下周到達，但強調屬輔助性質，不可代替強制檢測。她又強調，政府資源並非無限，應用得其所。相比去年的普及社區檢測進行，約178萬次檢測只找到45宗確診，目前聚焦地區的做法效率更高。她又指不知道已訂購的快速測試套裝的成本及來源，只要受本港、內地或美國認可，都會訂購。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，快速測試包的準確度不及核酸檢測等方法，只屬輔助工具，變種病毒也有機會令結果出現誤差。市民就算快速測試沒有驗出病毒，也應避免參與高危活動。他又認為港人居住環境容易傳播病毒，居家隔離人士應每日進行快速測試，以免造成傳播。他預料，如確診個案持續上升至每日逾200宗，居家隔離措施最快或下周考慮推出。

政府指定快速測試產品「妥析」的供應商相達生物科技行政總裁招彥燾表示，他們的快速測試技術通過逾兩萬人的臨床測試，準確率超過80%，6歲以上人士都適合使用，也表示貨存充足，能隨時應對龐大的需求。他不排除因應新變種病毒出現，而削弱檢測的準繩度，但本港研究技術一流，相信屆時能迅速應變，作技術調整。

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