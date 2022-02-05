蘇偉賢馬房1名策騎員染疫　馬會住宅大廈及設施需消毒

香港賽馬會今日凌晨4時許發聲明，表示昨日 (4日)晚上約8時38分接獲首席醫療主任報告，指昨日上午的定期檢測中，有一名在蘇偉賢馬房工作的策騎員的檢測結果初步確診。會方隨即採取行動減低可能對其他員工造成的潛在風險，包括翻查及追蹤該初步確診個案，從而確定有6名直接接觸者，並隨即安排他們於同日午夜前接受核酸檢測。

該6名直接接觸者中，與該策騎員居住馬會住宅大廈同一單位的2名員工的檢測結果沒有確診，其餘4名直接接觸者有待檢測結果。此外，馬會接獲該策騎員通知，他曾於1月29日出席一個婚禮，而他的一名同場友人剛被檢測為確診。首席醫療主任已向公共衞生當局報告該初步確診個案及相關資料。

馬會同時已安排該受影響住宅大廈及其他設施進行徹底清潔及清毒。因應香港當前的疫情，已於較早前決定由下周一起，將大約1,200名負責賽事相關職務的員工的定期檢測次數增加至每星期7次（6次核酸檢測加一次快速檢測）。因應此事態發展，馬會決定由今天(5日)起以循序漸進的方式提早落實新的檢測安排，並於下周一全面實施。