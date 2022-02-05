55地方納強檢　遍及港九新界

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方的人士，需要接受新冠病毒檢測。

因應26宗本地個案以及21宗與早前個案有關的個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立流動採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。另外，因應在上水彩園邨及油塘海傲灣一帶採集到檢測含新冠病毒的污水樣本，有兩個指明範圍被納入強制檢測公告。

55個納入強檢地點如下：

1.屯門良景邨良傑樓

2.元朗世宙1座

3.元朗洪福邨洪溢樓

4.長沙灣幸俊苑俊賢閣

5.坪洲丁貴坊街10號

6.黃大仙富山邨富仁樓

7.沙田濱景花園1座

8.青衣長安邨安海樓

9.北角寶馬山花園2座

10.屯門龍門居7座

11.天水圍俊宏軒9座

12.沙田好運中心松林閣

13.土瓜灣美景街安隆大廈

14.土瓜灣上鄉道70號定安大廈G座

15.天水圍天頌苑頌恩閣

16.深水埗醫局街124-126號森明樓

17.慈雲山慈愛苑愛聰閣

18.黃大仙竹園北邨桐園樓

19.青衣長青邨青松樓

20.赤柱赤柱大街 34-38 號友榮樓

21.大嶼山愉景灣畔山徑1號畔峰

22.深水埗大南街299-301號

23.深水埗北河街43-45號百祥大樓

24.赤柱東頭灣里13號懲教署職員宿舍M座

25.深水埗南昌邨昌安樓

26.深水埗鴨寮街 203 號

27.深水埗東沙島街165-167號

28.東涌逸東(二)邨寶逸樓

29.元朗青山公路249-251號元朗廣場

30.尖沙咀凱悅酒店 尖沙咀河內道18號

31.悅品酒店‧荃灣 葵涌青山公路葵涌段443號

32.大圍新翠邨新明樓

33.深水埗基隆街259-261A號

34.大圍秦石邨石暉樓

35.大埔太湖花園 10 座

36.觀塘巧明街98號重建項目地盤

37.Hazrat Siddique Akbar Society 深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈二樓B室

38.荃灣梨木樹邨葵樹樓

39.深水埗福榮街102,104及106號

40.金城香港仔魚蛋粉 元朗安寧路59號裕豐洋樓地下

41.稻香‧茶居 大埔翠樂街8號富萊花園地下及1樓

42.寶峰冰室 元朗朗晴村青朗樓地下

43.皇點 元朗屏昌徑14-48號聯發樓地下

44.粵品川 荃灣梨木樹邨梨木樹商場1樓

45.小桃園海鮮酒家 流浮山正大街28號

46.大家樂 觀塘安達商場

47.明星皇宮 元朗阜財街34-36號光華中心2-3樓

48.太平館餐廳 中環士丹利街60號地下

49.潮味工房 牛池灣彩雲商場三期地下

50.海皇粥店 上水名都商場2樓

51.麥當勞 慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下

52.意樂餐廳 牛池灣彩雲商場2期2樓

53.大快活 觀塘順天邨天權樓地下

54.上水彩園邨(彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏

樓、彩珠樓)

55.油塘海傲灣

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：