屯門大興邨興平樓解封　居民轟消息混亂　派飯午餐變晚餐

政府周四(3日)圍封屯門大方街4號大興邨興平樓強檢，原本的目標是昨日(4日)完成行動，但由於再發現染疫居民，故延長至今（5日）早上。該幢樓累計已有26人確診。在今日早上約9時許，有居民陸續離開大樓，不少居民批評當局的消息發放混亂，「完全無人同我哋講發生緊咩事」。

居民陳先生認為，當局沒有預先通知他們派飯或檢測的時間，令他們的生活甚為不便。他在今早約7時收到檢測陰性的短訊，其後打算下樓碰碰運氣，始得悉自己能離開住所。他又認同當局圍封的決定，惟無奈指「本來要返工既，但宜家都唔知點」。

許先生批評，圍封期間當局發放的消息甚為混亂，由解封時間到派飯時間亦無從得知，惟有依靠鄰居所組成的通訊軟件群組互相傳遞消息，「全部嘢都靠自發性，同睇新聞囉」。談及膳食的安排，他笑言「晏晝變晚餐，晚餐變宵夜，有啲去到11點先有飯」。

日前衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，興平樓累計涉及的單位共有14個，當中20及21坐向單位已經撤離，今日19及42坐向單位、9樓及10樓13至24坐向單位亦須要撤離。