《財政預算案》將盡可能支援中小企　再派消費券要考慮經濟狀況

新一份《財政預算案》公布在即，財政司司長陳茂波今日(5日)於電台節目表示，制訂預算案時，要檢視整體社會及經濟狀況等形勢，強調本港目前要處理疫情帶來的困難，盡可能為中小企提供支援。他又指，對再次派發消費券持開放態度，強調推出措施要考慮社會和經濟狀況，以及政府財政負擔。

對於再次派發消費券，陳茂波表示，去年11、12月的經濟狀況與目前確實有不同，惟引入更多儲值支付工具參與電子消費券計劃，或會延遲推出的時間，而定向式消費券限制使用範圍，亦可能增加行政成本，市民較重視消費券可自由使用。

他又提到，議會及勞工界都有提出在防疫抗疫基金中推出短期失業援助，當局最近對此重新檢視，政府下星期會就「防疫抗疫基金6.0」向立法會申請撥款，屆時將有文件透露更多詳情。

陳強調，目前最重要處理疫情帶來的困難，幫助市民和中小企，並為中長期經濟發展作鋪墊，穩住金融市場。他稱，美國聯儲局已表明今年會加息，以及縮減買債規模，預料本港亦可能跟隨加息，但速度未必與美國一樣。