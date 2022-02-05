料明後兩天接種率可達8成　聶德權：未來數周屬關鍵

第5波疫情襲港，市民均疲於抗疫，政府則忙於谷針。公務員事務局局長聶德權今日（5日）出席電台節目時表示，至今推行疫苗接種計劃已有一年，預料未來兩天接種率終可達8成，不過政府的目標仍然是最少9成合資格市民的接種率。聶德權又稱，由於昨日（4日）新增確診個案中，有45%屬源頭不明，疫情非常嚴峻，且有惡化趨勢，未來數周屬疫情關鍵時刻，故政府昨擴大僱員在家工作安排，望私人企業能跟從，認為此是最有效方法以減少人流、減少接觸。

聶德權表示，近期有較多人開始接種第1針，期望此趨勢能夠持續，政府未來將集中呼籲長者打針。而本港有超過6萬名長者居於安老院舍，惟接種率僅約22%，故在安老院及殘疾人士院舍由3月14日起實施「疫苗通行證」，長期住宿的人士必須至少打1針，以令更多長者打針。至於「疫苗通行證」的範圍會否涵蓋至交通工具，聶則認為需要視乎實際需求及執行上會否有困難，又稱不一定要檢查每個人，或可用抽查方式執行。

聶德權又表示，目前疫情形勢非常嚴峻，確診數字仍未到頂，而未打針的長者患重症及死亡的風險較高，如個案湧現，會導致醫療系統崩潰，故現時仍需要以圍堵、控制去應對爆發，沒有條件「放開手」。而未來數星期將是疫情的關鍵時刻，政府不希望確診數字會幾何級數上升，聶強調最有效方法是減少人流及社交接觸。

聶德權又指出，政府擴大僱員在家工作安排，可由政府帶頭，呼籲私人企業跟從。而各個部門亦會按照個別情況以彈性安排僱員在家工作，雖然非緊密服務暫停會對公眾造成影響，但他希望市民能夠諒解。他又建議企業，如未能實施全面的僱員在家工作，至少亦可盡量減少僱員同時在辦公室的人數及時間，以盡可能減少社區人流。

而由2月16日起，政府僱員必須接種新冠疫苗才能進入政府建築物。聶表示目前尚有約1300名政府僱員，非因醫學原因而沒有接種疫苗，其中有1000人屬公務員團隊。他強調，僱員因沒有打針未能上班，將被視為無故缺勤，長期無故缺勤者最嚴重會被革職。