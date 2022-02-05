「食盆」列香港非物質文化遺產代表作　麥勁生：傳承任重道遠

市民大眾近年愈來愈重視傳統文化傳承。而本港近年亦有積極推進許多關於非物質文化遺產的工作，非物質文化遺產諮詢委員會主席麥勁生今日（5日）表示，非遺的保護傳承在國際間尚算較新的議題，但其任重而道遠，政府在過去數年有著力於非遺的工作，例如由2014年開始已公布香港首份非遺清單。他又指出近日新春期間許多市民愛吃的盆菜亦算是非遺的一種，認為非遺會隨時代和環境變遷而不斷創新，與市民生活息息相關。

麥勁生表示，政府近年亦有著力於非遺的傳承及推廣工作，例如在2014年公布香港首份非遺清單、2015年成立非遺辦事處、2016年在三棟屋博物館設立香港非遺中心、2017年公布首份香港非遺代表作名錄，以及在2019年開始推出非遺資助計劃，可以藉此資助和鼓勵傳承人、傳承團體，以至於讓公眾一同參與傳承和保護非遺的工作，以增強大眾對非遺的認識。

麥又指出，現時正值疫情期間，適逢新春，雖然未能外出吃團年飯，但仍可買盆菜化作團年飯的餸菜，而這種以大盆盛載食物的獨特飲食文化，在香港已有數百年歷史，新界不少宗族會有吃盆菜的習俗，與族人圍坐「食盆」。此類「食盆」活動正正是能夠凝聚社區的具體社會實踐，故「食盆」已列為香港非遺代表作名錄。

對於今時今日盆菜已不單止於新界宗族間流行，市民大眾在餐廳酒樓亦可嘗到加入新款菜式的盆菜，麥勁生認為雖然此類「都市盆菜」已脫離傳統宗族的社會脈絡，但仍保留著「團圓」的意涵和節日氛圍，是傳統文化被不斷再創造的實例。甚至舞龍、舞獅和舞麒麟等傳統表演；黃大仙祠上頭炷香的盛況；年初二到車公廟祈福和轉風車等，均是屬非遺的一種。而非遺會隨時代和環境變遷而不斷創新，與市民大眾日常生活有關，故非遺的研究、保護、傳承和推廣工作更加任重道遠。