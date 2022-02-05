保護兒童會虐兒案昨被捕3職員今提堂　准保釋押後至3.21再訊

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，先後有20名女職員被起訴及提訊後，警方於昨天（4日）再拘捕多3名院舍女職員，控3人各一項對所看管兒童或少年人襲擊罪。案件今天（5日）在九龍城裁判法院提堂，3名被告暫毋須答辯，以待警方調查。案件押後至3月21日再訊，3名被告獲准以1萬港元保釋，期間不得騷擾證人或院舍職員，亦不得參與有關照顧兒童的工作。

3名被告依次為周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）及劉露琪（24歲），均報稱幼兒工作員。控罪指，3人分別於2021年12月14日、11月29日及12月9日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內負有管養、看管或照顧兒童責任，卻分別故意襲擊2歲男童B、1歲男童AK及1歲AJ，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

辯方今天申請以英文字母作代號，去代替3名被告在控書上的姓名，指早前有多名涉及事件的被告用英文字母作代號，希望控方在合併案件後再一同披露被告姓名，又提出被告有遭人起底的風險。控方則要求現時公開各被告姓名，指出早前已有2名被告以公開姓名方式處理，其餘被告亦會案件合併後披露姓名。裁判官莫子聰考慮到司法公開（Open Justice）原則，最終決定以公開姓名方式處理。

控方今天申請案件押後，指警方須時翻查6萬小時閉路電視影像，及須聯絡證人，不排除會作出進一步拘捕行動。莫官將案件押後3月21日，並批准3名被告保釋，期間不得騷擾證人或院舍職員，不得參與有關照顧兒童的工作，不得返回案發地點，另須每星期到警署報到2次及不准離港。

案件編號：KCCC350/2022