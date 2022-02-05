海外抵港檢疫期減至14天　澳洲等8國熔斷機制延至18日

新冠肺炎疫情席捲全球，變種病毒Omicron在全球多個地區傳播。由於有資料顯示Omicron的潛伏期較短，故港府日前亦宣布，海外地區抵港人士的登機、檢疫安排將會有所改變，而檢測及檢疫安排等亦由今日（5日）起調整。現時地區性航班的「熔斷機制」將會延長至本月18日，實施國家包括澳洲、加拿大、法國、英國和美國等共8個國家。

由今日起所有海外地區一律指明為A組地區，故由海外地區抵港人士需要注意，目前只容許已完成接種新冠疫苗的香港居民登機來港。登機所需文件方面，需要有認可疫苗接種紀錄、起飛前48小時內核酸檢測無染疫結果證明、指定檢疫酒店預訂確認書。

抵港後的檢疫需要在指定檢疫酒店作14天強制檢疫，其後加上7天自行監察；檢測安排方面，則需要在酒店檢疫期間進行6次檢測，並在抵港第16天及第19天時作強制檢測，當中第19天的檢湔需要到社區檢測中心進行。

至於地區性航班「熔斷機制」將會延長至本月18日，實施國家包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國；將會禁止以上國家的客機來港，並限制14天內曾逗留該些地區超過2小時的人士轉機到港。政府表示，將會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本，視乎情況調整安排。