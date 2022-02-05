55%受訪商戶對今年經濟不樂觀　當中過半憂慮疫情

踏入新一年，本港仍受新冠肺炎疫情影響，培訓組織Leading Enterprise Network (LEN)於1月以電話、網上問卷及街頭訪問進行調查，訪問272名商家，了解他們對今年經濟展望及部署，其中有55%受訪者認為不樂觀，感樂觀的則有36%，沒有感覺的有9%；對經濟不樂觀的受訪者當中，有51%擔心疫情未受控，另有23%人擔心股市及經濟不穩。

受訪者主要來自專業服務界別，佔約22%、金融投資佔約15%、零售則為14%，調查結果反映，大多企業家於招聘人才、公司場地、海外業務方面投資維持不變，但在廣告投放、市場策劃、業務數碼化將會投放更多資源，分別有38%、48%、59%表示上述3項資源有所增加，令業務有所上升。

調查又發現，有80%受訪者稱沒有申請「百分百擔保特惠貸款」，申請中及已申請分別各佔4%及16%。對於已申請「百分百擔保特惠貸款」的人士當中，94%指此計劃對公司業務有幫助，包括藉申請貸款優化公司資源，及減輕公司投資風險及成本。而對於沒有申請「百分百擔保特惠貸款」的受訪者而言，25%指未能找到公司所需優化資源的項目，24%指不知如何申請。

LEN提出多項建議，包括「科技券」、「BUD企業支援計劃」及「百分百擔保特惠貸款」等計劃應將申請程序簡化及加大資助額度，以助中小企及商界解燃眉之急；第5輪抗疫資助涵蓋範圍細，建議政府提供新一輪保就業計劃及租金資助，協助商戶支付員工及租金；提供稅務豁免或批准延遲繳交稅項，以紓緩商家的財政壓力等。