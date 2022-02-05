政Whats噏：新春嗌外賣　張國鈞一肚氣

透過外賣平台，雖足不出戶就可享用食肆嘅餐飲，但亦有可能換來一肚氣。議員張國鈞日前就利用外賣平台落單嗌外賣，誰知由兩位送遞員執行同一張「柯打」，以致佢所點嘅食物亦要分兩次送上門，頭一趟外賣食物到手之後就陷入漫長嘅等待，期間就算自己想去食肆自取都唔得，真係兩頭唔到岸啊！

張國鈞話佢透過外賣平台點某食肆嘅上海菜，如生煎飽、小籠飽、上海年糕等，約5至6人分量，並於傍晚6點前落單，但去到晚上8點幾，先至收到三分之一嘅食物。後來佢致電相關食肆了解情況，原來佢「柯打」嘅食物人家一早就準備好，只不過一位送遞員派送部分食物之後，另一人則一直未有去拎餘下嘅食物，而外賣平台嘅系統，只要頭一位送遞員完成派送任務，該張外賣「柯打」就會視為完結。張國鈞話該食肆雖然距離居所唔遠，但礙於食肆同外賣平台嘅運作模式，自己想去拎都唔得，結果枯等至10點左右，先到收到餘下嘅食物，然而都已經攤凍咗，其中上海年糕仲好似磚頭咁硬添！

除咗向相關食肆了解情況，張國鈞話佢都有致電外賣平台投訴，對方雖答應送Coupon以作補償，之但係家人嗌肚餓咁迫在眉睫嘅事都未解決，講日後Coupon優惠又有咩用呢？佢話外賣平台真係要想辦法堵塞服務上嘅漏洞先得！