部分客戶資料被未經授權取覽　HKTVmall已報警

網購平台HKTVmall部分客戶資料疑被未經授權閱取覽事件，HKTVmall今日(5日)向客戶發出電郵，稱已聘用保安公司進行調查，並已採納多項加強網絡及系統保安外的措施，亦已向警務處及個人資料私隱專員公署報告事件。

HKTVmall向客戶發出的電郵指，於1月26日發現不正常及可疑的活動，有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽HKTVmall的客戶資料，公司已立即採取行動阻截並徹底調查，同時立刻於翌日(1月27日)聘用一家國際及一家本地的專業網絡保安公司進行調查，並在本身的24小時網絡系統監察之外進一步加強HKTVmall的網絡及資訊系統的保安措施。

據目前調查顯示，HKTVmall的438萬登記客戶資料中，僅有小部分資料被取覽；然而，由於未能確定受影響的客戶名單，為保障客戶，公司向全體客戶發出電郵或 HKTVmall 系統訊息通知。

假若客戶是其中1位被不法取覽資料的客戶，涉及的資料可能包括登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、登記及聯絡之電郵、2014年12月至2018年9月訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話。所有客戶的信用卡資料及訂單內容並不受此次事件影響。

據現時調查結果顯示，沒有任何客戶的資料被濫用或引致財務損失，而為確保所有客戶安心，香港科技探索承諾負責若因此次事件，引致任何客戶於HKTVmall出現的未經授權購買及簽帳。

HKTVmall亦已採納多項加強網絡及系統保安外的措施，包括端點偵測和回應(Endpoint Detection & Response)，透過人工智能主動識別及調查任何可疑的網絡及系統活動，持續監控、紀錄及分析。 同時，亦會增設由國際專業網絡保安公司提供的資訊安全監控中心(Security Operation Centre)服務，集中式即時掌控資料保安狀態。