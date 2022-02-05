疫情大爆發　市區人流大減　市民東主齊叫苦

第5波新冠肺炎疫情大爆發，各區不斷出現病例。東網記者今日(5日)到旺角不同場所視察，儘管適逢新年兼周末，但位於旺角的倫敦大酒樓，生意未見特別旺場，許多圍枱只坐了2至3人，有茶客指疫情嚴峻，不敢相約太多親友，這個新年全無本該熱鬧喜慶的氣氛；酒樓負責人亦稱，人心惶惶，新年生意大減85%。另一邊廂，往日人流如鯽的旺角行人天橋亦變得冷清，花園街繁忙不再，有檔口東主慨嘆生意難做。

茶客吳太表示，今年沒有跨家庭聚會，故完全感受不到本該有的新年氣氛。她又斥責政府抗疫不力，「只係識叫小市民守法，但自己友卻放生！」李生則稱，為了哄93歲老父開心，專登今日帶他外出飲荼。他又指疫情前的新年，通常會叫一大班親友外出晚膳，但無奈疫情下，這些熱鬧景象已不復再。他又質疑當局禁晚市堂食的作用，如果有人改為一般只有數百平方呎的家中大聚會，其染疫風險可能比完善通風的食肆更高。如進一步收緊社交措施，他十分無奈表示：「小市民，只能逆來順受。」

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，疫情嚴重，人心惶惶，減少外出用膳，再加上沒有晚市，新年生意較以往大減85%。疫苗通行證推行在即，他估計要額外加派人手應付，亦擔心生意進一步受拖累。

另一方面，往日人流如鯽的旺角行人天橋亦變得冷清，花園街繁忙不再，橋下不少檔口東主「大拍蒼蠅」。其中一位售賣服飾的東主莫生指整個新年，花園街人流亦未見增加，即使市民滯留香港，亦未見帶動生意，生意額較以往大減一半。而生果店檔主黃小姐表示，留意到街上人流少了，但慶幸正值新年，不少人喜歡買生果過年，故生意未見太大影響。