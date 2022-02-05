中港司機染疫　蔬菜供貨緊張　菜價急漲至少兩成

時值農曆新年期間，加上昨日(4日)有跨境司機駕車北上時被發現染疫，文錦渡關口一度有約200多架中港車滯留。今日(5日)內地供港鮮活食品緊張，街市菜價更上漲至少兩成以上，時令貴價菜豆苗更漲至150港元1斤。有家庭主婦表示十分無奈，但蔬菜一定要新鮮，又不能預先儲貨，即使再貴也要「焗買」。

今早9時許於九龍城街市所見，發現所有菜均有漲價，如白菜、菜心等平均每斤約售28港元，但菜檔生意卻十分興旺，不少市民依然面不改容地爭相購買。

黎太表示蔬菜是必需品，一早預料今日菜價有所上升，故買菜時也沒有理會價錢。她苦笑稱：「有壓力㗎，但始終要食菜，無計！」她今早花費了40港元買了2棵生菜，而平日只售20多港元的韮菜，今日價錢亦升了1倍。

梁太亦大呻「今日菜價貴了很多」，平日售約70多港元的豆苗，今日漲價足足1倍，售約140港元。為何不轉買其他菜，她笑言：「新年要請客食飯，不想過於吝嗇。」陳太花費約150港元買了1斤菜心、1斤白菜及蓮藕。她說為了慳錢，1斤菜會分開兩餐食。

菜檔檔主湯太解釋，正值新年、少人開工、供貨緊張，加上有司機染疫，大批鮮貨不能如期供港，故菜價今日至少較平日貴兩成，本地菜亦會一同漲價。儘管菜價上升，但她指暫未見市民購買欲減少，蔬菜依然十分搶手，反而擔心無貨賣。但她坦言，多數做熟客生意，不會「趁火打劫」，希望新一年大家也有菜食。